كورونا..السعودية تعلق سفر مواطنيها والمقيمين مؤقتا من وإلى عدد من الدول

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السلطات السعودية، الإثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول، ضمن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأفاد بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الرياض قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس "كورونا"، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين وحتى إشعار آخر، دون تفاصيل أكثر.

Advertisements

و أضاف، "انطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من: الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه".

وذكر البيان"كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، إلا أنه، استثنى من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية".

وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 109 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.‎

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.