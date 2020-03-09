شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» تنفي إصابة اثنين من منسوبيها بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت وزارة الحرس الوطني، صحة ما تم تداوله عن إصابة فردين من منسوبيها بفيروس كورونا، مهيبة بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط.

وتعليقاً على المنشور المتداول، قالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”: “لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، ونهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط”.