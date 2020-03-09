شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يُعلق على قرار إيقاف الشيشة والمعسل بالمقاهي والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير الصحة توفيق الربيعة خطاب شكر إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، على القرار الذي أصدرته الوزارة بإيقاف الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم، مشيراً إلى أنها يمكن أن تتسبب في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، نظراً لانتقالها بين الأيادي.

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وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً ولأسباب وقائية، بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.