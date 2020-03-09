شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يعثر على 3 مقيمين باكستانيين فقدوا في صحراء «الربع الخالي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع عردة بالمنطقة الشرقية أمس من العثور على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية أبلغ عن فقدانهم مساء أمس الأول الخميس في صحراء الربع الخالي.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الرائد عمر بن محمد الأكلبي أنه ورد بلاغ من قطاع عردة لغرفة القيادة والسيطرة بقيادة المنطقة الشرقية يطلب فيه البحث عن ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية بعد تعطل مركبتهم، وانقطاع الاتصال بهم في صحراء الربع الخالي.

وأضاف: على الفور كلفت دوريات حرس الحدود بقطاع عردة بمهمة البحث عن المفقودين، بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC)، وبتكثيف عمليات البحث عُثر على المفقودين على بعد (50) كم من قطاع عردة، مشيراً إلى أنهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر ، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة.