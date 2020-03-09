شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم على المملكة.. رياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك). وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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