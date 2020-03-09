موتورولا تنتج أول هاتف ذكي بشاشة دون حواف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بعد أكثر من 4 أعوام من الابتعاد عن إنتاج الهواتف الذكية عالية الجودة، قد تستيقظ شركة موتورولا من سباتها قريبا لتعلن عن أحدث هواتفها الذكية المتطورة "إيدج بلس" (Edge+)، الذي سيقود الشركة مرة أخرى إلى صراع صناعة الهواتف الذكية المحتدم بين عملاقة صناعة التكنولوجيا.



وبحسب موقع "engadget.com"، فإن شركة موتورولا كانت قد توقفت عن إنتاج الهواتف الذكية عالية الجودة منذ تقديمها هاتف "موتو زد 3" (Moto Z3) في 2016.

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وتعود موتورولا مرة أخرى بهاتف إيدج بلس Edge+ وهو هاتف بحجم 6.7 بوصة مع مواصفات متطورة ومألوفة مثل الشاشة الخالية من الحواف تتشابه مع تلك الموجودة في هاتف هواوي "ميت 30" (Huawei Mate 30) وكاميرا أمامية صغيرة متطورة عالية الدقة.

ومن المُحتمل أن يكون هاتف موتورولا المنتظر إيدج بلس Edge+ ثلاثي الكاميرات الخلفية، مستمدا قوته من معالج سناب دراجون 865 و8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بجانب بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة أو أكبر.

وحتى الآن لا توجد أي معلومات مؤكدة حول سعر الهاتف المُنتظر من موتورولا، وإن كان يُعتقد أن سعره لن يتجاوز 1000 دولار بالنسبة لسوق الهواتف الذكية الأمريكية.