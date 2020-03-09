نصائح ضرورية لحماية طلاب المدارس من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

رغم أن الأطفال ليسوا الأكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا الجديد" إلا أن حالة من الذعر انتابت الأمهات في مصر لعدم تعطيل الدراسة خوفا من انتشار العدوى بين الطلاب.



ووفقا للعين ، نصحت الدكتورة شريهان رحيم، استشاري الحساسية والمناعة بمصر، بالالتزام بالتغذية السليمة وتناول وجبات غذائية متوازنة لرفع مناعة الجسم، والتي تحتوي على البروتينات والدهون المفيدة والخضراوات.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، السبت، وجود 33 حالة إيجابية جديدة في مصر مصابة بكورونا الجديد لترتفع حالات الإصابة بمصر إلى 45 حالة، ويجري اتخاذ إجراءات عزلها بمستشفى النجيلة في مرسى مطروح واتخاذ التدابير اللازمة.

وأكدت الوزيرة أن الدولة وضعت خطة وقائية مشددة يتم تطبيقها بكافة الموانئ والمطارات، منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كورونا المستجد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقضى فيروس كورونا الجديد على أكثر من 3500 شخص حول العالم، بينما وصل عدد الإصابات إلى حوالي 100 ألف شخص.

ووجهت رحيم عددا من النصائح التي يجب اتباعها لمواجهة العدوى وهي:

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1- عدم استخدام أدوات شخصية خاصة بالمريض أو بأي شخص تبدو عليه أعراض ارتفاع الحرارة والسعال.

٢- عدم لمس العين أو الأنف أو الفم بدون تطهير أو غسل الأيدي.

٣- تعقيم الأيدي بعد ملامسة أسطح الأثاث ذات الاستخدام العام مثل المناضد والمقاعد ومقابض الأبواب.

٤- تعقيم الأرضيات والحوائط الخاصة بقاعات الدراسة.

٥- بقاء الطلبة المصابين بأية أعراض مرضية كارتفاع الحرارة أو السعال بالمنزل حتى تمام الشفاء.

٦- تهوية قاعات الدراسة والسماح بدخول الشمس لمدد كافية يوميا.

٧- التغذية الجيدة المتوازنة وتناول الفيتامينات والمعادن الضرورية (C، D، E) بعد استشارة الطبيب لرفع المناعة.

8- طلب المشورة الطبية العاجلة في حال ارتفاع درجات الحرارة لدرجات عالية وبشكل مفاجئ أو سعال جاف.