مصر.. الباخرة النيلية تتحول إلى مركز للحجر الصحي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty باخرة ترسو على صفة نهر النيل قرب الأقصر- أرشيف

وأوضح الشريف أن عمدت السلطات المصرية عمدت إلى عزل الباخرة عن المراكب الأخرى تماما في نهر النيل.

ورست الباخرة السياحية إيه سارة في الاقصر الأحد وتم اجلاء كل ركابها بعد اكتشاف 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم، بحسب مراسل لفرانس برس.

وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد الأحد خلال زيارة قامت بها إلى الأقصر برفقة وزيري السياحة والآثار خالد العناني والطيران المدني محمد منار أن 33 من السياح الأجانب و12 من أفراد الطاقم المصريين الذين كانوا على متن الباخرة أصيبوا بالفيروس.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة سائح ألماني في مدينة الغردقة على البحر الأحمر، كان قادما من الأقصر.

ولفت الشريف إلى أنه تم نقل المصابين بالفيروس وأولئك الذين كانت نتيجتهم إيجابية، عبر طائرة حربية إلى مستشفى مخصص للعزل في مرسى مطروح على شاطئ البحر المتوسط.

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وقال إن المتبقين من السياح والمواطنين (عددهم أكثر من 100) الذين ظلوا على متن المركب سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض.

وأضاف أن السلطات تخضع هؤلاء للمراقبة التامة وتجري لهم التحاليل اليومية.

ووجه رئيس مدينة الأقصر رسالة طمأنة إلى المصريين، قائلا إن "الوضع تحت السيطرة".

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر ومنظمة الصحة العالمية، أعلنتا اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة نفسها.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 48 حالة حتى الآن.