فيروس كورونا.. تسجيل حالة وفاة جديدة في العراق

وقالت مصادرنا إن الشخص المصاب بكورونا وكان داخل غرفة الحجر الصحي في مستشفى مرجان الطبي توفي اليوم.
وأضافت أن الشخص عمره يتجاوز السبعين عاما ويعاني أيضا من أمراض مزمنة أخرى.
وأسفر تفشي مرض كوفيد-19 في العراق عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة نحو 38 آخرين.
وكانت السلطات العراقية اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس المستجد، حيث قررت خلية الأزمة في العراق تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.
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كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من 13 دولة، من بينها تركيا، وفرنسا، وإسبانيا، ونيجيريا.
ويخشى العراق، الذي يعاني العراق نقصا مزمنا في الأطباء والأدوية والمستشفيات، انتشار المرض في أماكن الأضرحة والمقامات الشيعية التي يقصدها ملايين الزوار خصوصا من إيران.
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