زلزال بقوة 4.8 ريختير يضرب إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية ضرب جنوب غرب إيران، اليوم الاحد ،زلزالاً بقوة 4.8 ريختر. ووقع الزلزال في مدينة سالند بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، في تمام الساعة الواحدة و17 دقيقة بعد ظهر اليوم . وحتى الان لم يرد أي تفاصل من وقوع اضرار جراء الزلزال، وفقاً لوكالة ارنا.

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