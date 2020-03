دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady نصائح من المخرج مارتن سكورسيزي لصناع الافلام المبتدئين والمحترفين

النصائح التي تصدر من قبل شخص خبير في صناعة الأفلام تعتبر ذات قيمة عالية وذلك لخبرته في هذا المجال، كيف لا وقد غاص في تفاصيل هذا العمل وواجه كم هائل من المشاكل لذلك سنتحدث اليوم عن بعض النصائح من المخرج المخضرم مارتن سكورسيزي الحائز على جائزة الأوسكار والذي يعتبر في مقدمة المخرجين في هذه الصناعة من خلال مسيرة مهنية امتدت الى خمسين عام …

أولا ..الاهتمام بالافتتاحية الخاصة بعملك

ان من الأخطاء التي يرتكبها صناع الأفلام المبتدئون أو المستقلون هي عدم الاهتمام

بافتتاحية الفيلم أو شارة البداية وهذا خاطئ لأن هذه الافتتاحية تبدو و كأنها الاعلان

الترويجي للفيلم وهي التي تترك الانطباع المبدئي في ذهن المشاهد الذي يكون قد تهيأ

ذاتيا لمشاهدة فيلم بمستوى هذا الانطباع المتروك لديه، لذا يجب الاهتمام بها تماما

كما الاهتمام بالعمل ذاته لأنها جزء لا يتجزأ من ذاك العمل..

ثانيا ..عليك التفكير كيف ترى المشهد ثم استخدم منظورك هذا لترجمته في عملك

الأمر شبيه باجبار المشاهد على رؤية المشهد من المنظور الذي يريده المخرج

أن يراه من خلاله، ويقول مارتن سكورسيزي أنه يبذل قصارى جهده لجعل المشاهد

يرى ما يريده هو أن يراه فوجهة النظر مهمة في صناعة الأفلام وتساعد المشاهد

ان يعيش القصة بانفعلات ومشاعر الشخصية.. اكتشف ايضاً | المخرج سبايك لي يبدأ دورة تعليمية في الإخراج السينمائي

ثالثا..كن مستعدا لتغيير فكرتك حتى لو قمت ببنائها

المرونة وقابلية التنازل عن الفكرة بروح رياضية مهمة عند صناعة الأفلام

فربما جاءت الفكرة بشيء يخالف ما يأتي به الواقع، فهو يروي قصة بنائه لفكرة

وتمسكه بها لعدة أعوام وحين جاء وقت التصوير لم تساعد الظروف الطبيعية

وطبيعة المكان الجغرافي في تنفيذ الفكرة فقام بتغييرها على الفور …

أمر طبيعي أن تحصل بعض الأحداث الغير متوقعة وعندها تكون المرونة

وقابلية التغيير هي الحل…

رابعا ..الالهام هو كل شيء بالنسبة لـ مارتن سكورسيزي

يحيط مارتن سكورسيزي نفسه بالصور والملصقات للأفلام التي يعتبرها ملهمة بالنسبة له

لأنه يعتقد أن ذلك سيبقيه على اتصال مع الامور التي يستمد منها الدفعات الابداعية …

خامسا ..التمسك بالأصالة

يقدم مارتن سكورسيزي نصيحة قصيرة بهذا الشأن ولكنها قيمة، تمسك بصوتك

الأصيل ووجهة نظرك و قم بتنميتها ولا تكن كأي شخص آخر.. وفي رسالة الى

معهد الدوحة للأفلام تحدث سكورسيزي عن متابعته للأفلام القصيرة للشباب

وتأثر بأصالتها ومصداقيتها، لذا استفد من النصائح وكن كما أنت وباشر عملك

بناء على ما تؤمن به…

