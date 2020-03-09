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طقس الخليج.. معتدل بالبحرين والسعودية وغائم بالإمارات وحار بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين  سيكون معتدلاً مع بعض السحب ويكون رطباً في البداية وفى فترة الليل، وفى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية على معظم مناطق المملكة.

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين الإثنين سيكون بإذن الله تعالى معتدلاً مع بعض السحب أحيانًا و لكنه بارد نسبيًا خلال الليل، وستكون درجة الحرارة العظمى 26 مْ الصغرى 16 مْ.

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السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، نجران ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،تبوك ).

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية وأن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية وانخفاض في درجات الحرارة.

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الإمارات

الإمارات

 

الكويت

نهاراً

دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .
 

ليلاً

مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة .

الكويت

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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