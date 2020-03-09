شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يخصص طائرة لنقل جثامين ضحايا الحادث المرورى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة العراقية، عن تخصيص طائرة عسكرية خاصة لنقل جثامين ضحايا الحادث المرورى فى سوريا، وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة: "بموافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتوجيه رئيس أركان الجيش، تم تخصيص طائرة عسكرية خاصة لنقل المصابين، وجثامين المواطنين العراقيين الذين تعرضوا إلى حادث قرب مدينة دمشق ونقلهم من سوريا إلى محافظة النجف الأشرف".

وأعلنت الخارجية العراقية اليوم مقتل 26 عراقيا على الأقل فى حادث طريق سريع بسوريا، إثر اصطدام شاحنة وقود بحافلات ركاب وسيارات أخرى، وأفاد مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق السبت، بمصرع 30 شخصا وإصابة آخرين فى حادث سير وقع نتيجة اصطدام صهريج مع حافلتين لنقل الركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق فى منطقة جسر بغداد.

وأفاد مراسل " نوفوستي"، بأن حركة السيارات المدنية عادت مجددا، على طول طريق "دمشق – حلب" ( M5 ) الاستراتيجى فى سوريا، بعد وقف دام لسنوات أعقبت اندلاع الأزمة السورية، وأشار المراسل، إلى أن حركة السير باتت آمنة على الجزء من طريق حماة إلى حلب، رغم أنها كانت متوفقة حتى يوم أمس.