شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة السيارات المدنية مجددا إلى طريق "دمشق-حلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل " نوفوستي"، بأن حركة السيارات المدنية عادت مجددا، على طول طريق "دمشق – حلب" ( M5 ) الاستراتيجى فى سوريا، بعد وقف دام لسنوات أعقبت اندلاع الأزمة السورية، وأشار المراسل، إلى أن حركة السير باتت آمنة على الجزء من طريق حماة إلى حلب، رغم أنها كانت متوفقة حتى يوم أمس.

ونوه المراسل، بوجود العديد من نقاط التفتيش التابعة للجيش السورى على هذا الطريق فى الوقت الراهن، لكن الوضع هادئ بشكل عام، وأشار إلى أن العديد من سائقى السيارات يتعمدون الدخول إلى بلدة سراقب الواقعة قرب هذا الطريق، والتى كانت حتى وقت قريب موقع قتال عنيف بين الجيش والمسلحين.

فى الوقت الراهن، تخضع سراقب لسيطرة الجيش السوري، وهو ما دفع السكان للعودة بشكل تدريجى إلى بيوتهم وأخذت المحلات التجارية والمطاعم تفتح أبوابها أمام المواطنين.

وفى يوم الخميس الماضي، توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر فى إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار فى المنطقة.