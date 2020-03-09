تصديا لـ"كورونا".. 1000 جهاز لفحص النزلاء والعاملين بفنادق مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصديا لـكورونا.. 1000 جهاز لفحص النزلاء والعاملين بفنادق مصر

الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

أعلن مسؤول مصري اعتزام بلاده شراء ١٠٠٠ جهاز أشعة فوق الحمراء (infrared)، وتوزيعها علي الفنادق الثابتة والعائمة، لفحص النزلاء والعاملين بها، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الجديد.

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وفي بيان لوزارة الآثار المصرية، الأحد، أعلن ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية خلال الاجتماع مع مديري الفنادق والمراكب العائمة، الذي عقده وزراء السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدني، الأحد، على هامش زيارتهم إلى مدينة الأقصر، إنه تم الاتفاق على شراء ١٠٠٠ جهاز أشعة وتوزيعها على الفنادق.

كما تم الاتفاق على التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء، للتفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة، كمرحلة أولى في الأقصر، وذلك طبقاً للمعايير الدولية، وستبدأ الشركة عملها بدءاً من الأسبوع المقبل.