- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصديا لـ"كورونا".. 1000 جهاز لفحص النزلاء والعاملين بفنادق مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصديا لـكورونا.. 1000 جهاز لفحص النزلاء والعاملين بفنادق مصر
الإثنين 9 مارس 2020
الخليج 365
أعلن مسؤول مصري اعتزام بلاده شراء ١٠٠٠ جهاز أشعة فوق الحمراء (infrared)، وتوزيعها علي الفنادق الثابتة والعائمة، لفحص النزلاء والعاملين بها، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الجديد.
وفي بيان لوزارة الآثار المصرية، الأحد، أعلن ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية خلال الاجتماع مع مديري الفنادق والمراكب العائمة، الذي عقده وزراء السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدني، الأحد، على هامش زيارتهم إلى مدينة الأقصر، إنه تم الاتفاق على شراء ١٠٠٠ جهاز أشعة وتوزيعها على الفنادق.
كما تم الاتفاق على التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء، للتفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة، كمرحلة أولى في الأقصر، وذلك طبقاً للمعايير الدولية، وستبدأ الشركة عملها بدءاً من الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تصديا لـ"كورونا".. 1000 جهاز لفحص النزلاء والعاملين بفنادق مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.