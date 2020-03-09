لأصحاب المواقع.. ترتيب ظهورك في بحث جوجل يعتمد على نسخة الهاتف الذكي أولا

دبي - بواسطة محمد فارس © ترتيب ظهورك في بحث جوجل يعتمد على نسخة الهاتف الذك ترتيب ظهورك في بحث جوجل يعتمد على نسخة الهاتف الذك

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة جوجل الأمريكية بأن ترتيب المواقع في نتائج بحث محركها "كروم"، سيعتمد على نسخة الهواتف الذكية بشكل رئيسي.

ووفق ما نشرته جوجل عبر مدونتها، تعمل الشركة على تقييم واعتماد جودة جميع المواقع لإظهارها عبر محركها البحثي، بناءًا على نسخة الهواتف الذكية كعامل أول ورئيسي، حيث بدأت بالفعل في تحقيق ذلك منذ فترة، على أن تعمم على جميع المواقع التي تظهر في محرك البحث في سبتمبر المقبل.

وترى الشركة أن ذلك خطوة طبيعية، حيث أن معظم عمليات بحث وتصفح المواقع تتم عن طريق استخدام الهواتف الذكية، كما تقول "جوجل" أن 70% من المواقع الظاهرة في محركها البحثي، تعتمد على ترتيب الموقع بناء على نسخة الهاتف الذكي.

Advertisements

كما أن نتائج محرك البحث ستصبح موحدة بين نسختي الهاتف الذكي وسطح المكتب؛ حيث يكون محتوى النص الظاهر أسفل الخبر في نتيجة البحث موحد بنفس الحد المسموح من الأحرف بين مختلف المواقع، وهو الحال مع العناوين وروابط الفيديو والصور في المواضيع المنشورة.

وتؤكد الشركة الأمريكية دعمها لجميع المواقع لتحسين نسخة الهاتف الذكي للانتقال للمرحلة المقبل قبل سبتمبر 2020.

كما توصي "جوجل" بتصميم نسخة هاتف ذكي سريعة الاستجابة، وعدم استخدام روابط منفصلة للهواتف الذكية تجنبا لحدوث مشاكل تؤثر على ترتيب موقعك في نتائج البحث.

كما تؤكد الشركة على مراقبة وتقييم هذه التغييرات بعناية، لذا إذا كنت من أصحاب المواقع، عليك البدء في تطوير موقعك على الهواتف الذكية، لتحسين ظهوره في نتائج بحث جوجل.