جوجل يطلب من مستخدميه إسم المرأة التي أثرت في حياتهم

كتب - عاصم الأنصاري:
نشر حساب شركة جوجل الأمريكية بالعربي تغريدة عبر موقع تويتر، يطلب فيها من مستخدميه تسليط الضوء على المرأة التي أثرت في حياته، ومشاركة إسمها وقصتها، وماذا تعلمت منها؟ وكيف ستحتفل بها هذا العام؟.
وغيرت "جوجل" شعار محركها البحثي بمقطع مصور، يظهر نساء من بلدان وثقافات مختلفة، يتقلدن وظائف متعددة، احتفالا باليوم العالمي للمرأة.
وأكدت جوجل من خلال هذا المقطع، أن النساء أصبحن يزاولن مهاما مختلفة، واستطعن الوصول إلى كل مناصب المسؤولية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.