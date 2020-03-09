جوجل يطلب من مستخدميه إسم المرأة التي أثرت في حياتهم

دبي - بواسطة محمد فارس © جوجل يحتفي باليوم العالمي للمرأة جوجل يحتفي باليوم العالمي للمرأة

كتب - عاصم الأنصاري:

نشر حساب شركة جوجل الأمريكية بالعربي تغريدة عبر موقع تويتر، يطلب فيها من مستخدميه تسليط الضوء على المرأة التي أثرت في حياته، ومشاركة إسمها وقصتها، وماذا تعلمت منها؟ وكيف ستحتفل بها هذا العام؟.

وغيرت "جوجل" شعار محركها البحثي بمقطع مصور، يظهر نساء من بلدان وثقافات مختلفة، يتقلدن وظائف متعددة، احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وأكدت جوجل من خلال هذا المقطع، أن النساء أصبحن يزاولن مهاما مختلفة، واستطعن الوصول إلى كل مناصب المسؤولية.