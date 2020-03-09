شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الكويت تدخل مرحلة العزل جواً وبراً بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الكويت في طريقها إلى الدخول في عزل بري وجوي، بعد إجراءاتها الأخيرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فبعد إغلاق حدودها البرية مع العراق، وقيام السلطات السعودية بإغلاق حدودها البرية مع الكويت، باتت الكويت في عزل برى كامل، حسبما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.

أمّا جوياً، فقد شكلت إجراءات الكويت الأخيرة بوقف حركة الطيران مع العديد من الدول، ومنع دخول رعايا دول أخرى، عزلاً جوياً جزئياً. ويرى مختصون صحيون أن هذا العزل مطلوب، لا سيما أن أولى خطوات وقف تفشي المرض هي عزل الذات عن الآخرين والعكس أيضاً.

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يذكرأن، قررت حكومة المملكة العربية السعودية؛ بقصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط، فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه، كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.