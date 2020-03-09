شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تُعلّق برامج الزيارة في مرافقها الخارجية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها، والمتمثلة في كلٍ من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فايروس "كورونا"؛ حرصاً منها على سلامة الزوار.

وقد اتخذت الرئاسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفايروس، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتي تتم على مدار الساعة، كما حرصت على التنسيق والتعاون المشترك مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

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يشار إلى أن هذه الجهود الوقائية تأتي ضمن الإجراءات التي يتم العمل بها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-؛ الساعية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد، وحماية قاصدي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة على وجه العموم.

وكانت قد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه، كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.