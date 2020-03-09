مصر تتحرك سريعًا لمنع تكرار مشاهد "تحليل كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تتحرك سريعا لمنع تكرار مشاهد تحليل كورونا

الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

في رد فعل سريع وحاسم، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الأحد، اجتماعاً، لإيجاد حل عاجل لمشكلة تكدس وتزاحم المواطنين الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" من أجل السفر إلى الخارج، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام.



وعقب الاجتماع، كشفت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى موقع حجز إلكتروني تم تجهيزه اليوم هو:"www.clab.mohp.gov.eg" لحجز موعد لإجراء الاختبار، وتظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

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وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أنه يتم إجراء الاختبار في القاهرة بمستشفى حميات العباسية، وفي الجيزة بمستشفى حميات إمبابة، لافتة إلى أنه يتم سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا.

ونوهت زايد إلى أنه تم كذلك تفعيل خط تليفوني ساخن للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراء الاختبار المطلوب، وحجز ميعاد الاختبار.

وأكد مدبولي، أن هدف الاجتماع وتسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس "كورونا" المستجد COVID-19 للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد، حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليوم أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

كما قام رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال فريق عمل للمعامل المركزية لتوثيق الشهادات هناك، ثم ستتولى وزارة الصحة إرسالها للسفارة المختصة مباشرة، تيسيرا من الحكومة على المواطنين.