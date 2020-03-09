عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تبلغ موظفيها في جميع أنحاء العالم بالعمل من المنزل

الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

أبلغ تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية لمنتجات الإلكترونيات وبرامج الحاسوب، موظفي الشركة بأنه أصبح بالإمكان العمل من المنزل حاليا.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، فإن كوك أبلغ معظم موظفيه بأنهم يمكنهم العمل من المنزل خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري.

وأضاف كوك أن هذا العرض يشمل جميع المكاتب العالمية للشركة.

ووصف كوك التفشي العالمي لفيروس كورونا بأنه "حدث غير مسبوق ولحظة مليئة بالتحديات".

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ويأتي القرار في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد على نحو متسارع في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة ووصوله إلى العاصمة واشنطن.

وبحسب موقع "أمريكا أونلاين"، سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس كورونا بناءً على نسبة الوفيات المؤكدة إلى الحالات المبلغ عنها، حيث توفي 5.4٪ من المرضى.

وقال الموقع إن هذا المعدل أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 3.4٪، الذي أبلغت عنه منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، وأعلى من معدل الوفاة بالفيروس في الصين البالغ 3.7٪.

واستبعد الموقع أن تكون سلالة الفيروس أشد فتكا في الولايات المتحدة.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضخامة الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.