دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أوبو تنافس آبل وسامسونج بساعة ذكية جديدة وتسريبات تكشف مزاياها الرائعة

في خطوة جديدة منها للمنافسة بشكل أكبر فب سوق الأجهزة الإلكترونية، تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق ساعة ذكية متطورة، يبدو أنها ستكون منافساً قوياً لماركات شهيرة مثل Apple Watch من آبل وGalaxy Watch من سامسونج.

أوبو تنافس سامسونج وآبل بساعة ذكية متطورة

حيث أعلنت الشركة الصينية في مؤتمرها الأخير عن استعدادها لطرح ساعة ذكية جديدة تحمل اسم OPPO Watch، إلا أنها لم تكشف المزيد من التفاصيل حول الساعة أو مواصفاتها، بل اكتفت بنشر صور لها.

سوار ملحق يحوّل أي ساعة إلى ساعة ذكية alqiyady 1 سوار ملحق يحوّل أي ساعة إلى ساعة ذكية

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ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن ساعة أوبو الجديد تشبه في مظهرها الخارجي وشكل الشاشة ساعة آبل، إلا أنها مزودة بأزرار جانبية كبيرة، على عكس Apple Watch المزودة بزر دائري جانبي كبير، كما أن OPPO Watch تحمل شاشة تعمل باللمس للتحكم بالتطبيقات المختلفة.

تسريبات تقنية تكشف مواصفات ومزايا ساعة أوبو الذكية

كما جاء في تسريبات تقنية أن ساعة أوبو الذكية الجديدة ستضم العديد من المميزات مثل إمكانية قياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وقياس معدل نبضات قلبه، وكذلك استشعارات لمراقبة صحة صاحبها مثل قياس معدلات أكسجة الدم لديه وقياس مستويات توتره.

لإطلالة عصرية مميزة: ساعات ذكية في متناول يدك alqiyady 1 لإطلالة عصرية مميزة: ساعات ذكية في متناول يدك

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وبالإضافة إلى هذا، فإن OPPO Watch ستكون مزودة بميكروفونات ومكبرات صوت للرد وإجراء المكالمات الصوتية دون الحاجة إلى الرجوع إلى الهاتف، إلى جانب قدرتها على إرسال رسالة تنبيهية للمتصل بأن صاحب الساعة لا يستطيع استقبال اتصاله الآن في حال كونه منشغلاً.المزيد:

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