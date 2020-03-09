شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا " فى العراق، وأفادت الوزارة فى بيان صحفى بأن الإصابات الست الجديدة توزعت على محافظات بغداد والمثنى والأنبار وذى قار والنجف وميسان بواقع إصابة واحدة لكل محافظة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 61 إصابة مؤكدة، وكانت وزارة الصحة أعلنت فى وقت سابق اليوم عن وفاة شخصين مصابين بفيروس"كورونا" فى محافظتى ميسان وبابل. وأكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية الأحد خروج أول مريض مصاب بفيروس (كورونا) المستجد ؛ بعد أن تم التأكد من شفائه بمستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد .. حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق اليوم وفاة حالتين لمصابين اثنين بفيروس كورونا في محافظتي ميسان وبابل ، فيما أعلنت أول أمس السبت تسجيل 8 حالات جديدة في بغداد والنجف.

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