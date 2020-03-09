محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإماراتية قصة وطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة العالمي، متمنيين لها مزيداً من التقدم والتفوق.

وأكد سموهما أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، هي أم لإنجازات وعطاءات وكفاءات الإماراتيات، وأن الإماراتية تعد نموذجاً عالمياً وركناً أساسياً من قصة بناء الإمارات، ونجاح مسيرتها وتقدمها.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لبنات الوطن بهذه المناسبة، تقدمهن وتفوقهن.

وغرد سموه على تويتر: «في يوم المرأة العالمي أشكر أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وأبارك لجميع بنات الإمارات تقدمهن وتفوقهن، بدعمها ومساندتها وتمكينها.. أم الإمارات هي أم لإنجازات وعطاءات وكفاءات بناتنا الإماراتيات».

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، تحية للمرأة في الإمارات بهذه المناسبة، مؤكداً سموه أنها تعد نموذجاً عالمياً وركناً أساسياً من قصة بناء دولتنا ونجاح مسيرتها وتقدمها.

وغرد سموه على تويتر: «في اليوم العالمي للمرأة.. نحتفي بها تكريماً لإنجازاتها وعطاءاتها، وتعزيزاً لحقوقها وتأكيداً على مواصلتنا دعمها وتمكينها، وتحية للمرأة في الإمارات التي تعد نموذجاً عالمياً وركناً أساسياً من قصة بناء دولتنا، ونجاح مسيرتها وتقدمها. كل عام وكل نساء العالم بخير».

وهنَّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، المرأة بمناسبة يومها العالمي ونشر سموه على شريط الحالة في «إنستجرام»، عدداًَ من الصور للوظائف التي تتولاها المرأة في دولة الإمارات، ودوَّن سموه: «يوم سعيد بمناسبة يوم المرأة العالمي»

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الشكر والتقدير إلى أم الشهيد، ملهمة الرجال وصانعة الأبطال، بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكداً أن المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التنمية وإنجازاتها عنوان للنجاح والتميز. وقال سموه على «تويتر»: «في يوم المرأة العالمي نوجه تحية تقدير وعرفان لأم الإمارات، لدعمها الكبير للمرأة وتعزيز دورها. المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التنمية وإنجازاتها عنوان النجاح والتميز».

واستذكر سموه أم الشهيد: «نستذكر في هذا اليوم أم الشهيد ملهمة الرجال وصانعة الأبطال، فلها منا كل الشكر والتقدير».