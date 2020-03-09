شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يغلق صالات السينما والمسارح والمتاحف في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت إيطاليا المتاحف والمسارح وصالات السينما، وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد في مسعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقعه رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، أمس الأحد.
وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة الإلكتروني، أنه إلى جانب العزل الإجباري بحق 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال إيطاليا، أغلقت الحكومة حتى الثالث من إبريل/ نيسان، الملاهي، وصالات الألعاب، وغيرها من الأماكن المشابهة في أنحاء البلاد.
لكن سيبقى من الممكن التردد إلى الأسواق، أو إلى حانة، أو مطعم، شرط احترام إبقاء مسافة متر على الأقل بين الزبائن.
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