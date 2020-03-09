أردوغان يتراجع: نقبل بحل يؤمّن حدودنا مع سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، عن تهديداته السابقة حول سوريا، وادعى أن تركيا لا تنوي أبداً احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية، زاعماً أن غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لإعادة اللاجئين، وأنها تقبل بأي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن الحدود التركية.

ويتوجه أردوغان اليوم الاثنين إلى بروكسل لعقد محادثات حول الهجرة مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ودعا أردوغان اليونان إلى «فتح الأبواب» أمام المهاجرين، متوجهاً إلى أثينا بالقول: «أناشدك.. افتحي الأبواب أيضاً وتحرري من هذا العبء».