عراقيات يتظاهرن للمطالبة بمحاسبة الفاسدين والقتلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

شهدت ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، أمس الأحد، تظاهرات واسعة للنساء العراقيات بمناسبة يوم المرأة العالمي، طالبن خلالها بمحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين، فيما أصيب 12 متظاهراً خلال مصادمات مع قوات الأمن قرب ساحة الخلاني ببغداد، وتسجيل 12 إصابة بمصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب ساحة الخلاني ببغداد.

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ورغم المخاطر الصحية والتوجيهات الرافضة لأي تجمعات بشرية خشية من الإصابة بعدوى فيروس «كورونا»، إلا أن النساء العراقيات من مختلف شرائح المجتمع ولاسيما من الناشطات في المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والفنية نظمن تظاهرة في ساحة التحرير. ورفعت المتظاهرات لافتات تطالب الجهات المعنية بتنفيذ مطالبهن المشروعة بالمساواة والعدالة والحرية وعدم التهميش، وتؤكد رفضهن أيضاً لمسألة الفصل بين الجنسين، علاوة على المطالبة بتوفير فرص عمل للنساء وفصل الدين عن الدولة، كما طالبن بتنفيذ مطالب المتظاهرين المتمثلة في تشكيل حكومة وطنية مستقلة وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور ومحاسبة الفاسدين وسارقي المال العام، فضلاً عن كشف ومحاكمة كل الذين تسببوا في قتل المتظاهرين العراقيين في ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار في جنوبي البلاد، خرجت حشود كبيرة من النساء العراقيات لدعم مطالب المتظاهرين في محاسبة الفاسدين والقبض على قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم أمام القانون، علاوة على المطالبة بترشيح رئيس وزراء مستقل لا علاقة له بالأحزاب والكتل السياسية، أو العملية السياسية التي نشأت بعد عام 2003.

من جانب آخر، شهدت ساحة التحرير تظاهرات لطلبة الكليات والمدارس من أجل تجديد مطالب المتظاهرين الرامية إلى الإصلاح ومحاربة القتلة والفاسدين. وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة مستقلة لا تنتمي بكل الأشكال إلى الكتل والأحزاب السياسية. وذكرمصدر أمني عراقي، أمس الأحد، أنه تم تسجيل 12 إصابة بمصادمات قرب ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال المصدر، إن «مصادمات متقطعة حدثت عصر أمس الأحد، في محيط ساحة الخلاني بين القوات الأمنية والمتظاهرين». وأضاف أنه «تم تسجيل 12 حالة إصابة بعضها خطرة».