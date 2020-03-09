«الشقي 96» لحمدان بن محمد بطلاً للسفن الشراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج طاقم السفينة «الشقي 96» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش، بطلاً لسباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت.

أعاد طاقم «الشقي 96» سيناريو التفوق في سباق القفال العام الماضي في نسخته التاسعة والعشرين ليؤكد جاهزيته التامة في بروفة السباق الكبير والذي يكمل عامه الثلاثين في السباق الذي سيقام يوم 30 مايو المقبل برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وشهدت شواطئ دبي تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع مشاركة نخبة المحامل في هذه الرياضة التراثية العريقة وصل عددها عند التسجيل إلى 90 محملاً بينما وصل إلى خط النهاية ما يصل إلى 70 سفينة نجحت في اجتياز مسافة السباق التي زادت على 19 ميلاً بحرياً.

واصطفت السفن المشاركة في الحدث بصورة مثالية في عمق مياه الخليج العربي بين عوامات خط البداية قبل رفع العلم الأخضر وإعطاء الإشارة الصوتية من زورق الطليعة لتبحر بأمان نحو شواطئ دبي خط النهاية ليظفر بالناموس طاقم السفينة «الشقي 96» الذي استطاع الوصول بعد ساعة واحدة وثماني دقائق مسجلاً سرعات جيدة بعد اختيار طاقمه المسار المناسب دون الحاجة إلى إجراء مهارة الخايور وتغيير مسار المحمل ليصل أولاً معانقاً اللقب الأول له هذا الموسم.

وحل طاقم السفينة «التبر 55» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير بقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث في السباق إلى طاقم السفينة «غازي 103» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي.

وعقب نهاية المنافسات جرت مراسم التتويج في موقع الاحتفالات في مراسي «بي أند أو»، حيث تسلم ملاك ونواخذة وبحارة السفن «الشقي 96» (الأول) والتبر 55 (الثاني) وغازي 103 (الثالث) الكؤوس من هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام السباق. وتصدر طاقم السفينة «التبر 55» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري الترتيب العام لبطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 2019-2020 برصيد 5 نقاط بعدما حل ثانياً في سباق الجولة الثانية، حيث كان طاقم المحمل قد أنهى السباق الجولة الأولى يوم 15 فبراير الماضي في المركز الثالث، وبذلك يكون صاحب أفضل معدل ويتصدر الترتيب قبل المحطة الثالثة والأخيرة سباق القفال المرتقب في نسخته الثلاثين يوم 30 مايو المقبل.

وقال خلف بطي مصبح الغشيش نوخذة السفينة «الشقي 96»: إن الفوز والتتويج الذي حققه طاقم السفينة جاء نتيجة لمجهود الطاقم وتعاون الجميع في الفريق، وهو مؤشر إيجابي استعداداً للحدث المهم والأبرز في الموسم الرياضي البحري سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي والذي يدافع فيه طاقم السفينة عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً شهد إثارة وندية في كل مراحله واتسم بالصعوبة على مدار 19 ميلاً بحرياً قطعها طاقم السفينة الشقي 96.