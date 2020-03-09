«التحالف» يستهدف مواقع تفخيخ الزوارق المُسيّـرة للحوثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن عملية استهداف نوعية في الصليف، فجر أمس الأحد، لمواقع تجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمُسيّرة عن بُعد والألغام البحرية، تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الأهداف المدمرة شملت عدد 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمُسيّرة عن بُعد، وكذلك الألغام البحرية؛ حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية، والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مبيناً أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية؛ لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تبعد مسافة ( 2.1 ) كلم من المواقع المستهدفة.

Advertisements

وأضاف: إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمُسيّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك نصوص «اتفاق ستوكهولم» لوقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لكل الجهود السياسية لتطبيق «اتفاق ستوكهولم» وإنهاء الانقلاب.

من جانب آخر، أحبط الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بطيران التحالف العربي، محاولة تسلل لمجاميع من ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعه شمالي محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري بأن مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل الى مواقع الجيش في جبهتي الوجف والسليلة بمنطقة اليتمة بمديرية خب الشعف، شمالي المحافظة. وأضاف: إن قوات الجيش الوطني استهدفت تحركات الميليشيات في الجبال المحاذية للعقبة واوقعت فيها عشرات القتلى والجرحى.

وساندت مقاتلات التحالف قوات الجيش الوطني خلال تصديها لعناصر الحوثي، واستهدفت تجمعات للميليشيات في المنطقة.