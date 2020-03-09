جميلة القاسمي لـ الخليج : طموحات طلاب «الخدمات الإنسانية» بلا حدود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:مها عادل

تتواصل جهود مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ ما يزيد على 40 عاماً، لتعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتمكينهم من تحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل، وتتوالى الإنجازات والنجاحات بجهود الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، التي طالما مثلت للطلبة مصدر الأمان والعمود الفقري الذي يدعم أحلامهم ويحمل آمالهم لبر الأمان عبر رؤية ثاقبة جعلت من المدينة منجم ذهب يعمل على شحذ قدرات ومواهب الطلاب من ذوي الإعاقة لاستخراج طاقاتهم الدفينة وتوظيف إمكاناتهم بالشكل الأمثل والتي مكنتهم عبر السنين من إثبات تفوقهم واجتياز التحديات دراسياً واجتماعياً بثقة وثبات.

في حوار مع ”الخليج 365” فتحت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي قلبها، وعبرت عن اعتزازها بأبنائها من ذوي الإعاقة الذين نجحوا في القفز فوق الصعاب والتحديات لتحقيق إنجازات محلية وعالمية فاقت التوقعات بتكاتف جهود العاملين بالمدينة.

في البداية أشادت مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بتحقيق نجاحات تخطت الحدود. وقالت: منحنا الطلاب الفرصة لنشهد حصاد جهودنا المتواصلة في شتي المجالات، خاصة في التعليم الجامعي الذي لم يكتفوا باقتحامه فحسب، بل والتميز فيه بعد أن كانت فكرة التحاق الطلاب من ذوي الإعاقة بالجامعة حلماً بعيد المنال يصعب تنفيذه، ونعتز ونفخر بمشوار المهندس عمار دهب الذي تجاوز صعوبات قبوله بكلية الهندسة وأصبح بإصراره واجتهاده قدوة بعدما أصبح أول مهندس معماري من فئة الصم يتخرج في جامعة الشارقة، فعادة ما يتم توجيه الطلاب من ذوي الإعاقة للانخراط بالكليات الأدبية والفنية بدعوى أنها الأنسب لقدراتهم، بينما ثبت أمام الجميع أن قدراتهم قد تفوق توقعاتنا أحياناً.



خطة مستقبلية



تطلعنا الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي عن الخطة المستقبلية لدعم الطلاب من ذوي الإعاقة قائلة: نجهز مجموعة من الطلبة والطالبات للمشاركة في المرحلة الثانية من مسابقة اليوسي ماس العالمية، ونحرص على مشاركة الفتيات، كما يستعد مجموعة من أبنائنا للمشاركة في مسابقة «الروبوت» وهم من مختلف أنواع الإعاقة، فنحن لا نضع سقفاً أو حدوداً لطموحات طلابنا وندعم أحلامهم التي هي بلا حدود. وحالياً نسعى لتحسين نوعية التعليم الثانوي بمدارسنا حتى لا يواجه طلابنا من ذوي الإعاقة صعوبة في التحصيل الدراسي بالجامعة، فيكفيهم مواجهة تحديات وصعوبة الاندماج والتأقلم، ونشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توفير منح للدراسة الجامعية للطلاب من ذوي الإعاقة حتى لا تقف الإمكانات المادية عند البعض عائقاً أمام تحصيلهم العلمي.



تخطي العوائق

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حول العوائق التي قد تواجه الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية أثناء الدراسة الجامعية، أوضحت: أعتقد بعد نجاح نماذج رائدة من طلابنا في تخطي هذه العوائق سيصبح الطريق أكثر تمهيداً في المستقبل، فتميز المهندس عمار دهب، على سبيل المثال لم يكن فقط في نجاحه بتخصص دقيق مثل الهندسة، ولكنه أيضاً اجتاز تحدي اللغة بالجامعة مرتين، إذ إن الدراسة في العديد من الكليات خاصة العملية منها، باللغة الإنجليزية، بينما دراسة الطلاب من ذوي الإعاقة معظمها باللغة العربية، كما أن لغته الأم هي الإشارة ولكنه تعامل مع زملائه وتكيف معهم. وأشارت إلى أن المهندس عمار ليس هو النموذج الوحيد الذي تفخر به المدينة، فلديها أيضاً طلاب من ذوي الإعاقة التحقوا بتخصصات جامعية متنوعة ومختلفة واعدة، فهناك طلاب يدرسون تخصص السياحة، والجميع يتمنون رؤيتهم قريباً مرشدين سياحيين يقدمون الخدمات للسياح من الصم وهي خدمة مميزة تضيف للمجتمع كثيراً. وقالت: نفخر بكل طلابنا الذين أنهوا دراستهم الجامعية بنجاح رغم الصعوبات، مثل الطالبة فرحانة عبد الحكيم التي تمثل نموذجاً ناجحاً نسعد به كأول طالبة من الصم تتخرج في الجامعة على مستوى الإمارات، وتخصصت في الجرافيك وتم توظيفها فور تخرجها وأثبتت جدارتها بالفعل مثلها مثل زميلاتها.



اكتساب مهارات



عن جرأة اتخاذ القرار بإرسال طلاب من ذوي الإعاقة للتنافس مع طلاب من السامعين بمسابقة اليوسي ماس الدولية قالت: نحرص على منح طلابنا الفرصة لتحقيق ذواتهم وإثبات قدراتهم في شتى المناسبات والمجالات ودعمنا لهم بلا سقف، فنحن نثق في قدرتهم على التميز والمنافسة ونعاملهم مثل أي شخص آخر، فمن حقهم خوض تجارب مفيدة لهم، والفائدة المرجوة من مشاركتهم لم تكن فقط تحقيق الفوز ولكن اكتساب تجارب ثرية مختلفة تضيف إلى خبراتهم الحياتية وتمنحهم فرصة للتعارف والاحتكاك مع الآخرين، واكتساب مهارات جديدة لا تقدر بثمن، فالسفر والاكتشاف والمشاركة والمنافسة تمثل فرصة جيدة لمنحهم ثقة بالنفس والاستقلالية وتحمل المسؤولية، كما أن فريق المعلمات المشرفات على تدريبهم لم يشكُ لحظة في قدرات الطلاب على المنافسة والتميز.



صعوبات التكيف



حول الصعوبات التي يواجهها الطلاب الصم في الانخراط بوظائف بالمجتمع والتكيف مع متطلباتها أوضحت: الكثير من أبنائنا من ذوي الإعاقة السمعية يتمتعون بذكاء اجتماعي وقدرة على التواصل مع من حولهم ويبذلون مجهوداً حقيقياً في توصيل أفكارهم ورسالتهم بلغة الإشارة، وعبر الكتابة أحياناً أو نطق بعض الألفاظ وتكرارها، وهذا لا ينفي وجود صعوبات تواجههم في التعامل مع بعض الجهات والمؤسسات، لكن الوضع الحالي أفضل من السابق، إذ إن هناك العديد من الجهات والمؤسسات والدوائر على مستوى الدولة أبدت تعاوناً معنا وتحرص على تعليم موظفيها والعاملين بها أساسيات لغة الإشارة لتسهيل مهمة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، وهذا يسهم كثيراً في نشر الوعي والثقافة بهذه اللغة التي تستخدمها شريحة كبيرة بالمجتمع، ونحن بدورنا ننظم دورات أسبوعية كل سبت وتستمر لمدة لا تقل عن شهر لكل من يرغب في تعلم مبادئ لغة الإشارة، وأحياناً تكون هذه الدورات مخصصة للعاملين بجهة بعينها.