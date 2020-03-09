شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات نسائية غاضبة في اليوم العالمي للمرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل العالم أمس الأحد، بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس/‏‏آذار سنوياً، وأقرته منظمة الأمم المتحدة رسمياً عام 1975، وتعتبره دول عدة يوم عطلة، للاحتفاء بنصف المجتمع، لكن النساء حول العالم استغللن ذلك الحدث لتنظيم تظاهرات غاضبة ومسيرات للمطالبة بحقوقهن، وتنديداً بعدم المساواة والانتهاكات بحقهن، وتعرض بعضهن خلالها للضرب والرمي بالحجارة في باكستان، وللاعتقال في قرغيزستان.

وفي يومهن العالمي نظمت مئات آلاف من النساء مسيرات غاضبة حول العالم للمطالبة بحقوقهن، كان أبرزها في أمريكا اللاتينية التي شهدت مسيرات من بوينس آيرس وحتى مكسيكو سيتي، مدفوعات بغضب متنامٍ من انعدام المساواة وجرائم القتل ضد النساء.وتحتفي ثماني دول حول العالم بيوم المرأة بتعيينه عطلة رسمية، وهي روسيا والصين وأفغانستان وأذربيجان وأنغولا، وأوكرانيا وفيتنام ونيبال.

وفي العاصمة المكسيكية نزلت النساء إلى الشوارع بأعداد قياسية، واتجهن للقصر الوطني ودافعهم الأساسي هو الغضب من زيادة جرائم القتل بحقهن والتي شهدت ارتفاعاً إلى أكثر من الضعف على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقالت كارمن روخاس (52 عاماً) في مكسيكو سيتي: «أشارك في المسيرة من أجل كل امرأة في هذه البلاد. من قُتلن ومن هن على قيد الحياة. لضحايا العنف. يجب أن نرفع أصواتنا». وشهدت تشيلي أيضاً مسيرات ضخمة تنديدياً بانعدام المساواة الاجتماعية.

وأقر أعضاء مجلس الشيوخ في تشيلي في الأيام الماضية مشروع قانون يهدف إلى منح النساء رأياً مساوياً للرجال، أثناء صياغة دستور جديد، بينما شددت عقوبة قتل الإناث. وشهدت العاصمة الكولومبية بوجوتا احتجاجات ضد تشديد القيود على الإجهاض.

ويأتي الاحتفال بيوم المرأة بعد ما يزيد قليلاً على ثلاثة أشهر من تولي إدارة جديدة للحكم في الأرجنتين. وأعلنت تلك الإدارة خططاً لاستحداث وزارة لشؤون النساء، ولدعم حقوقهن.

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وشهدت دول أوروبية عدة تظاهرات مماثلة أبرزها في العاصمة البريطانية لندن، كما خرجت مسيرات حاشدة في باريس ومدريد، وغيرهما من المدن الأوروبية.

وفي باكستان تظاهرت نحو ألف امرأة، أمس في إسلام أباد المحافظة جداً، للمطالبة بحقوقهن، وتعرضن لرمي بالحجارة والعصي من معارضين لهذا التحرك. وفي موازاة هذه التظاهرة، سارت نساء محجبات للمطالبة «بحرية العيش وفقاً للشريعة».

ورمى محافظون في إسلام أباد العصي والحجارة على متظاهرات، ما أدى إلى إصابة بعضهن، فيما هرعت أخريات إلى الاختباء في انتظار تدخل الشرطة.

وانتهت التظاهرة في حديقة عامة في مقابل تظاهرة أخرى مضادة نظمتها نساء محافظات. وقالت محتجة تدعى طاهرة مريم (55 عاماً): «لا تزال المرأة تعتبر في باكستان ملكاً للرجل».

ونظمت تظاهرات نسائية في مدن أخرى، إذ شاركت نحو ألف امرأة في تظاهرة كراتشي، وبضع مئات أخريات في لاهور. وفي سوكو تجمعت نساء للاحتجاج قرب نهر السند. وفي أفغانستان، نزلت حفنة من النساء إلى الشارع للتظاهر.

وفي قرغيزستان أوقفت الشرطة عشرات النساء اللواتي شاركن في تظاهرة أمس، بعدما هاجمهن رجال ملثمون. ومنذ بداية التظاهرة هاجم رجال ملثمون يعتمرون قبعات تقليدية، المتظاهرات، وقاموا بتمزيق اللافتات التي يحملنها ورشقوهن بالبيض قبل أن يلوذوا بالفرار.

وشهدت أغلبية المدن التركية، وقفات مماثلة طالبت بحقوق المرأة، ووقف العنف والجرائم التي ترتكب بحقها. واحتشدت آلاف النساء في مدينة إسطنبول التركية لتأكيد رفضهن للعنف ضدهن. كما نظمت تجمعات مماثلة في عدد من الدول العربية، منها العراق والسودان. (وكالات)