أردوغان يقر بخسارة 59 جندياً.. وورقة «الهجرة» إلى بروكسل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخسائر جيشه في إددلب السورية، وقال: إن 59 جندياً قتلوا خلال شهر، زاعماً أن قواته حيّدت 3400 عنصر من الجيش السوري. كما واصل ممارسة ضغوطه على اليونان ل«فتح الأبواب» أمام المهاجرين، والسماح لهم بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان: إنه سيزور بروكسل، اليوم الاثنين؛ لعقد محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ليبحث معهم موضوع المهاجرين، وادعى أن تركيا لا تنوي أبداً احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية، في وقت دخلت أكثر من 350 آلية عسكرية وشاحنة تركية محملة بمئات الجنود إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار، بحسب المرصد السوري.

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وقال أردوغان في خطاب في إسطنبول نقلته قنوات التلفزة، متوجهاً إلى اليونان «أناشدك... بفتح الأبواب أيضاً، والتحرر من هذا العبء». وأضاف «اتركيهم أي ل(المهاجرين) يذهبون إلى دول أوروبية أخرى». وأعلن أردوغان أنه سيزور بلجيكا، اليوم الاثنين؛ بهدف مناقشة مسألة الهجرة مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي؛ بعد أن قال سابقاً، إنه لن يمنع المهاجرين من مغادرة تركيا؛ للذهاب إلى أوروبا. وأضاف: «سأعقد لقاء مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بلجيكا». مضيفاً: إنه سيناقش معهم مسألة الهجرة. وتابع: «آمل أن أعود من بلجيكا بنتائج مختلفة».

من جهة أخرى، قال أردوغان: إن «توجيه الحكومة السورية كافة قواتها نحو إدلب في وقت تخضع ثلث أراضيها لاحتلال تنظيم «ي ب ك»؛ (وحدات حماية الشعب الكردية)، يشير إلى غايات ومآرب أخرى» بحسب وصفه. وادعى أن غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة؛ لعودة 3.6 مليون سوري على أراضيها، و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن. ولفت إلى أنه خلال آخر شهر قُتل العشرات من الجنود الأتراك في إدلب، قائلاً: إن 59 جندياً تركياً قد قتلوا. وقال: إن «أي حل يضمن حياة سكان إدلب، ويؤمن حدود تركيا؛ يعد مقبولاً بالنسبة لنا»، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحقها في «تطهير محيط منطقة عملية درع الربيع» حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها.

في غضون ذلك، رصد المرصد السوري دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية؛ حيث دخلت عشرات الآليات من معبر كفرلوسين الحدودي، كما عمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطة جديدة لها في قرية زردنا بريف إدلب الشمالي، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 350 آلية، إضافة إلى مئات الجنود. وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط وحتى الآن، إلى أكثر من 3750 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 8700 جندي تركي. (وكالات)