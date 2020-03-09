الشيخة فاطمة توجه بإنشاء أكاديمية «الحرفيات الإماراتيات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بإنشاء أول أكاديمية متخصصة في الحرف الإماراتية بالاتحاد النسائي العام، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية النسائية المتخصصة في الصناعات الحرفية والتراثية، والارتقاء بالحرف والصناعات اليدوية ذات الجدوى الاقتصادية وجعلها عنصراً اقتصادياً مؤثراً لخلق فرص عمل.

ويأتي ذلك من منطلق حرص الاتحاد النسائي العام على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال الحرف اليدوية والعمل على تطويرها والارتقاء بها وتحويلها إلى رائدة أعمال، من خلال تنفيذ وتشجيع الأنشطة البحثية في مجالات الصناعات التراثية والحرفية والعمل على تطويرها، وتطوير القدرات الإبداعية والفنية للعاملات في مجال الصناعات الحرفية والتراثية، وتقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهوايات بمن فيهن الفتيات.

وتؤكد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، دائماً على الدور الإيجابي للمرأة في مجالات الحياة المختلفة قديماً وحديثاً، مشيرة سموها إلى أن الوعي العام يزداد في الإمارات وفي منطقة الخليج العربي بأهمية التراث خاصة بعد القفزة الحضارية الضخمة التي حدثت في مجالات الحياة المادية والاقتصادية وبروز الحاجة إلى الحفاظ على الجذور الحضارية للمجتمع.

وترى سموها أن الاهتمام بالتراث في الإمارات هو تعبير عن حرص الجميع على المضي قدماً نحو المستقبل والاستمرار في بناء الحضارة ولكن على أسس راسخة من الأصالة، مشيرة سموها إلى أن ثقتها كاملة بأن ابنة الإمارات التي لعبت أدواراً متميزة في مراحل البناء كلها ستكون جديرة بالمحافظة على هويتها الوطنية وموروثها من العادات والتقاليد والحرف التقليدية.

وأشارت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إلى أن مركز الصناعات الحرفية، الذي تأسس في العام 1978 بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يهدف إلى إحياء التراث وتطويره والمحافظة عليه من الاندثار.

وذكرت أن المركز يحظى بدعم مادي ومعنوي من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فقد أولت سموها موضوع التراث اهتمامها الكبير وعززت ذلك بتطوير مركز الصناعات ليركز على الصناعات التراثية والحرفية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية المتخصصة، ويعتبر أول مركز متخصص في الدولة في مجال التراث. ويأتي إنشاء أكاديمية الحرفيات الإماراتيات استكمالاً لتلك المبادرات التي من شأنها تعزيز التراث الإماراتي ونقله للأجيال القادمة من خلال بناء قدرات الحرفيات وتنمية مهاراتهن الفنية والفكرية والتقنية والإدارية من خلال تنظيم برامج التنمية والتدريب المهني، إضافة إلى حصر كافة الصناعات التراثية والحرفية للمحافظة على تراث الدولة وهويتها الوطنية، كما ستعمل الأكاديمية على بناء شراكات مع أجهزة الدولة والمؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال الحفاظ على الصناعات التراثية والحرفية، والتنسيق معها للحفاظ عليها وتطويرها، وتشجيع النساء على الاستثمار في تلك الصناعات.