شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا توافق على تأجيل تصفيات مونديال 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

وافقت اتحادات كرة القدم في غرب آسيا على اقتراح الاتحاد الدولي (فيفا) إرجاء مباريات التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اجتماع عقده ممثلون لاتحادي الإمارات والسعودية والاتحاد الآسيوي، أمس الأحد، في فندق انتركونتينتال فيستفال سيتي بدبي.

حضر الاجتماع محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ونعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وإبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي، وطه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات برابطة المحترفين الإماراتية، وشين مانجيل مدير إدارة المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد القاري والشركة الراعية لبطولاته.

جاء اجتماع دبي بعد يومين من إقامة اجتماع آخر لاتحادات العراق وقطر وإيران بالدوحة، وكان هناك اتفاق على الموافقة عبر رسائل خطية على اقتراح «فيفا» على تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 في شهري مارس/آذار ويونيو/ حزيران، على أن يصدر إعلان التأجيل من الفيفا».

وكان «الفيفا» قد اقترح هذا الأسبوع تأجيل المباريات المقبلة ضمن التصفيات المزدوجة، وذلك في أعقاب اجتماع عقده مع الاتحاد القاري.

وكان من المقرر أن تقام الجولتان السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية للمونديال وكأس آسيا في 26 مارس آذار و30 منه، والتاسعة والعاشرة في الرابع من يونيو/ حزيران والتاسع منه.

دوري الأبطال

وبالنسبة لدوري أبطال آسيا، تم تأجيل الجولة الثالثة منه والتي كانت مقررة في 2 و3 مارس الحالي، فقد طلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور ال16.

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وأوضح الاتحاد الآسيوي «سيتم نقل مباريات الدور ربع النهائي إلى شهر سبتمبر/أيلول، ونقل قبل النهائي إلى أيام 14 و15 أكتوبر/ تشرين الأول ذهابا و28 و29 من ذات الشهر إيابا، على أن يبقى موعد الدور النهائي يومي 22 نوفمبر، تشرين الثاني للذهاب في الشرق و28 نوفمبر للإياب في الغرب، دون تغيير».

وكان الاتحاد القاري قد أعلن في الثاني من مارس، أن أندية الشرق اتفقت على مواعيد جديدة لدور المجموعات، وذلك في 19 و20 مايو (الجولة الثالثة)، 26 و27 منه (الجولة الرابعة)، 16 و17 يونيو (الجولة الخامسة)، 23 و24 منه (الجولة السادسة الأخيرة).

وحسب المعلومات أن اتحادي الإمارات والسعودية طرحا استكمال دور المجموعات في شهر مايو/أيار على أن يلعب دور ال 16 في أغسطس/آب.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد بن هزام: ناقشنا في اجتماعنا مع الاتحاد الآسيوي بعض المقترحات من طرفنا بخصوص دوري أبطال آسيا 2020، إضافة لمقترحات أخرى من قبل الجانب السعودي وجميع الاقتراحات والخيارات ستتم دارستها من قبل الاتحاد القاري بشكل موسع لاتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة.

وتابع: قدمت مقترحات عديدة من اتحادات في الشرق والغرب من بينها اتحاد الإمارات لكرة القدم، إضافة لمقترحات الشركاء التجاريين، والاتحاد الآسيوي طلب منا عدم الافصاح عنها لحفظ حقوق الاتحادات.

وفيما يتعلق بتجمع منتخب الإمارات في مارس الجاري المقرر إقامته استعداداً لمواجهتي ماليزيا وإندونيسيا، كما هو معلن من قبل، أوضح ابن هزام: في الوقت الراهن لا نستطيع تأكيد قيام معسكر منتخبنا الوطني، إلا بعد صدور قرار الفيفا، والأمور متجهة نحو التأجيل ولدينا سيناريوهات لمواجهة الموقف بعد التشاور مع مجلس اتحاد الإمارات لكرة القدم الجديد، أو اللجنة الانتقالية الحالية.

وأوضح الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم «اجتماع دبي كان على محورين، الأول يتعلق بتصفيات كأس العالم 2022، وبحكم أنها تقع تحت مظلة الفيفا فإن القرار سيكون مشتركاً بين الاتحادين القاري والدولي».

وتابع: «المحور الثاني كان يتعلق بدوري أبطال آسيا، وقد تم تأجيل الجولة الثالثة التي كان من المفترض أن تقام الأسبوع الماضي، والصورة للجولات المتبقية من دور المجموعات حتى الآن غير واضحة، لكن لكل حالة هناك خطة بديلة تم وضعها من قبل الاتحاد الآسيوي».