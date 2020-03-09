الإمـاراتـيــة.. شــريــك أسـاسـي فـي مسـيـرة التنميـة والنهـضة الشـاملـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:المحليات

أكد مسؤولون وفعاليات مجتمعية أن دولة الإمارات قطعت شوطاً مهماً في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة منذ تأسيس الاتحاد، حيث تواصل القيادة الرشيدة في الدولة السير على نهج المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن نهضة المجتمع تتحقق بتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها وتوفير المقومات التي تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه.

وأشاروا إلى أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، مؤكدين أن اليوم العالمي للمرأة منصة مثالية للاحتفال بالإنجازات.



النهضة الشاملة



أكد الشيخ مروان المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين قاموا بجهود مقدرة جعلت من الإماراتية شريكاً لأخيها الرجل في الإنجاز والنهضة الشاملة التي تعيشها الدولة.

وقال: يسعدني ونحن نحتفل بيوم المرأة أن نحتفي بأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي قامت بجهود كبيرة ومقدرة لدعم قضايا المرأة الإماراتية.



مسيرة تمكين



أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن مسيرة تمكين المرأة في الإمارات باتت مبعث فخر للوطن، مستندة في ذلك كله إلى ثقة القيادة الرشيدة وإيمانها بقدراتها، فأتاحت لها إطلاق مهاراتها ووضعت منهجاً لتطويرها لتصبح المرأة اليوم شريكاً أساسياً في بناء الوطن وركيزة لا غنى عنها في صناعة الإنجازات، مع دورها الفطري في تربية الأجيال.

و قال: إن الاحتفال يحل هذا العام في وقت تقدم فيه المرأة الإماراتية يوماً بعد يوم مزيداً من البراهين على ما بلغته قدراتها وإمكاناتها الباهرة.



فرصة للتأمل



قال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، الذي يعد فرصة للتأمل في التقدم، ونشيد بما حققته المرأة في دولة الإمارات، والمرأة العسكرية على وجه الخصوص من إنجازات بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت لها كل مقومات النجاح والتقدم والمشاركة الفعالة في نهضة الوطن جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، ويسعدني ونحن نحتفل بيوم المرأة أن نحتفي أولاً بأم الإمارات، أدام الله عليها الصحة والعافية.. نحتفي بدورها الكبير في مسيرة الدولة ومسيرة العالم كله.. هي النموذج الرفيع لابنة الإمارات صاحبة العطاء الكثير والإنجاز اللامحدود.



مسيرة المرأة



أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني أهمية تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وذلك تأكيداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى مسيرة المرأة الإماراتية كل اهتمام ورعاية، وسارت القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على نهج الوالد المؤسس، وقدمت الحكومة الرشيدة للمرأة كل الدعم، وهيأت لها البيئة الخصبة التي تمكنها من الإبداع والتميز في جميع المجالات.



نهج التمكين



أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن ما حققته الإماراتية وتحققه من إنجازات يعود إلى نهج تمكين المرأة الذي رسخ دعائمه الآباء المؤسسون، والدعم غير المحدود الذي توفره القيادة الرشيدة. وأضاف «تعد الهيئة في مقدمة المؤسسات الحكومية السبّاقة في مساعي تمكين المجتمع بتمكين المرأة مهنياً واجتماعياً. وفي عام الاستعداد للخمسين، ومع انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كل القطاعات الحيوية، تبرز الحاجة إلى مضاعفة جهود جميع الأفراد وحشد كافة الطاقات، وتعزيز دور المرأة التي تعد شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة، لنكتب معاً فصلاً جديداً في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة».



شريك استراتيجي



أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن المرأة شريك استراتيجي للرجل، وأصبحت ركناً أساسياً في التنمية والتطوير، ويعد الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة فرصة عالمية لمناقشة ومراجعة الإنجازات التي حققتها المرأة وطموحاتها المستقبلية لتحقيق مزيد من التقدم جنباً إلى جنب مع الرجل، وهو ما تنعكس آثاره على المجتمع ورقيه، كما أصبح يوماً لدعم المرأة وتعزيز مكانتها بعد أن أثبتت وما زالت تثبت، يوماً بعد آخر، كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام، وأوكل إليها من مسؤوليات.



نموذج يحتذى



قال الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): إن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به عالمياً، وذلك بفضل دعم واستراتيجيات دولة الإمارات لتمكين المرأة، واستكمالاً لنهج القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي منح المرأة أدواراً متميزة وفعّالة في المجتمع، وأشركها في اتخاذ القرارات المهمة، وجعلها طاقة أمل تحفزنا لنخطو نحو التقدم والرقي.



دعم وتشجيع

أعربت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دوبامين، عن شكرها وثنائها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لما قدمته لنساء الإمارات والوطن العربي من دعم وتشجيع غير مسبوق، فجهودها ومبادراتها للنهوض بالمرأة باتت مثالاً يحتذى به عالمياً.

وأضافت أن «أم الإمارات» هي رائدة العمل النسائي ونصيرة المرأة، وبفضل رعايتها وإيمانها بالمرأة وقدراتها تعاظم دور المرأة الإماراتية يوماً تلو آخر.



بيئة حاضنة



قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: عقود طويلة مرت والعالم يحتفل سنوياً بيوم المرأة العالمي، الكثير من المنجزات تحققت، والكثير لا يزال ينتظر، مع تفاوت كبير بين مجتمع وآخر، نحن في دولة الإمارات محظوظون بوجود قيادة وضعت تمكين المرأة والارتقاء بمكانتها وتسهيل ممارسة أعمالها وريادتها الاقتصادية في قلب أولوياتها، فعزيمة المرأة وحدها لا تكفي إلا إذا وجدت بيئة حاضنة ومجتمع داعم ومؤسسات تشاركها طموحها.



مناسبة عظيمة



قال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «لا يسعنا في هذه المناسبة العظيمة إلا أن نتقدم ببالغ الشكر وعظيم التقدير لقيادتنا الرشيدة التي انتصرت للمرأة الإماراتية، وأنصفتها منذ اللحظات الأولى لقيام دولة الاتحاد؛ فقد كفل دستور الإمارات حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، بما يتناسب وطبيعتها، واستطاعت المرأة الإماراتية منذ لك الحين أن تختصر الزمن والمسافات وتحرق المراحل، حتى نالت حقوقها كافة، وعلى رأسها حق التعليم وحق العمل، وأصبحت نموذجاً يحتذى لكافة دول العالم». كذلك كان تأسيس الاتحاد النسائي عام في 27 أغسطس 1975 بمنزلة الآلية الوطنية المعنية بنهوض المرأة الإماراتية وتمكينها. ولا بد أن نثني في هذا المقام على المبادرات الجليلة والجهود الهائلة التي قامت وتقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية التي كان لها أكبر الأثر في تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً.

مناسبة للاحتفاء



قالت ريم بن كرم مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: يشكل يوم المرأة العالمي مناسبة سنوية للاحتفاء بعطاءات وتضحيات المرأة في كل مكان في العالم، هذه العطاءات التي أسست لمنجزاتنا اليوم وألهمتنا العزيمة على مواصلة المسير لتحقيق المزيد، كما تشكل هذه المناسبة فرصةً للتذكير بأن مسيرة الارتقاء بالمرأة وتمكينها من الكفاءات والقدرات التي تشهد مستجدات يومية، هي مسيرة متواصلة لا حدود ولا نهاية لها، تستمد قوتها على الاستمرار من رعاية المجتمع ودعم المؤسسات الرسمية، وقبل كل شيء من إيمان المرأة بقدراتها وإمكاناتها، وفي هذه المناسبة نهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ونعبر عن تقديرنا للدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة الإماراتية لتكون نموذجاً إقليمياً وعالمياً للشراكة والريادة الاقتصادية والاجتماعية.



رسالة تهنئة



هنأت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي المرأة الإماراتية والمرأة في كل مكان بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة». وقالت: «يسعدني أن أوجّه رسالة تهنئة لكل امرأة في دولتنا الحبيبة، وكل النساء في أنحاء العالم في هذا اليوم الذي يحتفي بالمرأة تحت شعار (أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة). هنيئاً للمرأة الإماراتية صانعة التغيير التي يُحتفى بها كل يوم في إماراتنا الغالية بدعم وتشجيع من قيادتنا الرشيدة التي وضعت البيئة التشريعية الداعمة للمرأة».



مناسبة ملهمة



قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دائرة دبي الذكية: «يحل يوم المرأة العالمي كل عام مناسبة بين أخرى كثيرة حول العالم، لكن في الإمارات العنصر الثابت الوحيد في هذه المناسبة هو التاريخ 8 مارس وأما حضور المرأة وإنجازها، فيزداد يوماً بعد يوم، والاحتفال بالمرأة يومي لكثرة إنجازاتها وإسهاماتها في مختلف ميادين الحياة، وبهذه المناسبة أتقدّم لملهمة المرأة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأطيب التهاني، كما أشكر حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة على دعمها للمرأة على نهج أم الإمارات».

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مكانة كبيرة



قالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: نتقدم بالتهاني والتبريكات للمرأة الإماراتية خصوصاً، والمرأة في كل العالم عموماً، بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث نستذكر في هذه المناسبة جهود المرأة ودورها وحجم التضحيات التي قدمتها في كل المجالات، لتحفر اسمها في سجلات البشرية ومسيرتها، وتثبت سطراً خالداً في سجلات البشرية، وهي دوماً نصف المجتمع وأكثر، وأحد أهم العناوين في مختلف ميادين العمل والإنتاج، وفي البيت والأسرة والمجتمع.

لقد احتلت المرأة مكانة عالمية مرموقة، بفضل جهودها ودورها وتضحياتها، وهي كذلك في دولة الإمارات، خصوصاً أن نهج الدولة يركز باستمرار على دعم المرأة في كل المجالات، حيث تحظى المرأة برعاية ودعم كبيرين من قبل القيادة والمجتمع، وتتبوأ مكانة كبيرة في مجتمعنا.



زيادة تمثيل



وقالت خولة المهيري، النائبة التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: تعمل القيادة العليا في الهيئة على زيادة إشراك المرأة في القطاعات الإنتاجية والتشغيلية، كما لا تغفل إشراكها في عمليات صنع القرار، لزيادة مساهمتها في استشراف وصنع المستقبل. وتلتزم الهيئة بدعم دور المرأة وزيادة تمثيلها في قطاع الطاقة ومجالات الإبداع والابتكار، وتؤدّي دوراً محورياً في تمكينها، بتوفير بيئة عمل محفزة. وتعمل في الهيئة 1933 موظفة، منهن 646 في القطاع الهندسي والفني، وهو ما يجعلها من أكبر المؤسسات الحكومية الحاضنة للكوادر النسائية الفنية في قطاع الطاقة. وتبلغ نسبة الموظفات المواطنات في الهيئة 80%.



على خطى القيادة



وأكدت المهندسة أمل كوشك، نائبة الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، أن موظفات الهيئة نجحن في ترك بصمتهن وأثبتن أن المرأة شريك مؤثر وعنصر حاسم من عناصر التنمية. وأدركت الهيئة مبكراً أهمية توفير كل المقومات لتمكين موظفاتها من إحداث تأثير إيجابي مستدام، وكانت من الجهات الحكومية الرائدة في دبي في إشراك المرأة في اتخاذ القرار، وهو ما جعلها قدوة وأنموذجاً. ولا تتوانى الهيئة عن إتاحة الفرص الملائمة وتذليل التحديات لتعزيز التوازن بين الجنسين في إطار التحول العالمي الذي يشهده قطاع الطاقة.



استقطاب المواهب



وقالت مريم المطيوعي، نائبة الرئيس - الموارد البشرية في الهيئة: «نبذل قصارى جهدنا لاستقطاب المواهب النسائية التي تسهم بفاعلية في قصة نجاح الهيئة. ويثبت الكادر النسائي في الهيئة المكون من 40 جنسية، قدرته على العمل بروح الفريق، وهو ما يعزز التناغم والانسجام والعلاقات الودية بين جميع الموظفين، ويشكل مصدر إلهام وتحفيز. وتلتزم الهيئة بتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم المرأة الإماراتية وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لها لتحقيق الإنجازات».



بيئة عمل محفزة



وتؤكد فاطمة الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، أن الهيئة توفر بيئة عمل محفزة وسعيدة لموظفاتها. وعملاً بتوجيهات قيادة الهيئة، تولي اللجنة الموظفات كل الاهتمام والدعم اللازمين لتحفيزهن على النجاح وإثبات الذات، وتعزيز دورهن في الإنجازات التي تحققها الهيئة في مختلف المجالات. وتنظم على مدار العام محاضرات تحفيزية وتوعوية للتعريف بأهمية التوازن بين الحياة العملية والمجتمعية للمرأة، وتضيء على أسس وأساليب التربية الناجحة لمختلف أعمار الأبناء، وحملات توعوية لنشر الثقافة الصحية، وحصص رياضية متنوعة. ورحلات تثقيفية إلى بعض معالم الإمارة، وورش لتطوير القدرات الشخصية للموظفات.



ثقافة العمل التطوعي



وقالت عائشة العسم، نائب رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «تتبنى اللجنة نهجاً متكاملاً عملت به على استكشاف مختلف الجوانب التي تهم المرأة كالتطور الذاتي، والنفسي، والمهني، وترجمتها إلى خطط وبرامج تهدف إلى تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، وتنمية مهارات المرأة الشخصية والحياتية، ليتسنى لها التعامل مع مختلف التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. ووصلت نسبة السعادة والرضى عن فعاليات اللجنة النسائية بنهاية عام 2019 إلى 93%».



الاستقرار الوظيفي



أكدت فاطمة ديماس، مدير أول إدارة الاتصال الداخلي في الهيئة، أن اهتمام القيادة العليا في الهيئة بدعم وتمكين المرأة على جميع الصعد، مهد لها الطريق للوصول إلى مناصب قيادية مهمة، كما أسهم في زيادة أعداد النساء العاملات في المجال الميداني، وهو ما يعكس صورة مشرفة عن واقع النساء العاملات في الهيئة التي نجحت خلال فترة زمنية قصيرة، بردم الفجوة بين الجنسين، ومنح فرص وامتيازات متكافئة للمرأة والرجل في ساحة العمل.



تطوير مستمر



وأشادت فاطمة المرزوقي، مدير أول، التعليم والتطوير في الهيئة، بدور الهيئة واستراتيجيتها الهادفة إلى ضمان التدريب والتطوير المستمرين لكافة الكوادر النسائية العاملة بالهيئة، حيث تشجع الهيئة موظفاتها على الانخراط في الدورات التدريبية، وتتيح لهن فرص مواصلة التعليم ونيل أرقى الشهادات الجامعية داخل وخارج الدولة، وتقدم لهن الدعم اللازم في هذا الخصوص، وتؤمن الهيئة بأن تمكين المرأة يبدأ بتعزيز قدراتها والارتقاء بأدائها إلى أعلى المستويات.



نجاح والتميز



وأشارت المهندسة ليلى أهلي، نائب الرئيس - أمن التقنيات التشغيلية في الهيئة إلى أن جميع موظفات الهيئة يحظين بكل الرعاية والاهتمام، ويعملن في بيئة آمنة مستقرة متطورة، تساعدهن على صقل مواهبهن وقدراتهن، وتحفز لديهن ملكة الإبداع والابتكار. وتجسد تجربة الهيئة في تمكين المجتمع بتمكين المرأة نموذجاً مثالياً عن تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، كما تشهد طبيعة الدور الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في الهيئة تطوراً مستمراً، حيث ترتفع مساهمتها الفاعلة والإيجابية في اتخاذ القرار وإحداث التغيير.



بيئة مثالية



وأكدت المهندسة عائشة الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة، أن تبوؤ المرأة لمناصب قيادية في الهيئة يعكس ثقة القيادة العليا في الهيئة بقدرتها على تحمل المسؤولية على أكمل وجه، وتأدية دور فعال في تعزيز نجاحات الهيئة وإنجازاتها، ودفع عجلة التنمية المستدامة. ونوهت بالجهود الحثيثة للهيئة لتوفير البيئة المثالية التي تتيح الاستفادة المثلى من قدرات موظفات الهيئة وتطوير مهارتهن.



أجيال مواطنة



وقالت المهندسة هيفاء بوسمرة، نائبة الرئيس - تدشين شبكات النقل في الهيئة: «تولي الهيئة اهتماماً خاصاً لتوظيف المرأة في القطاع الهندسي والفني، وتوطين هذه التخصصات وإعداد أجيال مواطنة مؤهلة لمواكبة احتياجاتها وخططها التوسعية».



تقدير متزايد



أكد سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي أن المرأة تحظى بتقدير متزايد في دولة الإمارات، وأن القيادة الرشيدة عززت من مكانة ودور المرأة منذ بدايات قيام الدولة، لكونها شريكاً في مسيرة التنمية.



منصة مثالية



قالت شيخة سلطان الحداد، رئيسة اللجنة النسائية، مدير أول الاتصال الحكومي والبروتوكول في مجموعة أينوك: «يعدّ اليوم العالمي للمرأة منصةً مثالية للاحتفال بالإنجازات التي حققتها وتحققها المرأة في كافة أنحاء العالم، وفي جميع المجالات».



خطوات ثابتة



قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يأتي تقديراً لدور المرأة الإماراتية في مضيها قدماً بخطوات ثابتة وسعيها الجاد نحو التقدم والتطور.