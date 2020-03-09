بريد الإمارات يعلن أسماء 17 فائزاً بهواتف «آيفون 11»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بريد الإمارات، أسماء المتعاملين الفائزين بهواتف «آيفون 11»، وذلك بعد انتهاء الحملة الترويجية التي أطلقها مؤخراً، بهدف تشجيع المتعاملين على استئجار صندوق بريدي جديد أو تجديد اشتراكاتهم الحالية.

وجرى السحب الإلكتروني في المقر الرئيسي لمجموعة بريد الإمارات، بحضور يوسف محمد صديق الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في بريد الإمارات، وراشد حريز الفلاسي المدير التنفيذي لعمليات التجزئة، وفتح الله عبدالله مسؤول السحوبات، ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حيث اختارت القرعة العشوائية 17 متعاملاً للفوز بهواتف «آيفون 11»، فيما قرر بريد الإمارات تمديد مهلة استئجار الصناديق البريدية إلى نهاية مارس الجاري.

وقال يوسف محمد صديق الخاجة: «تهدف حملتنا الترويجية الأخيرة إلى تعزيز ثقافة استخدام صناديق البريد، وتسليط الضوء على أهميتها والمزايا العديدة التي تقدمها من حيث الكفاءة والسرعة والتكلفة المنخفضة، ونحن سعداء بنجاح الحملة التي آتت ثمارها، حيث أقبل العديد من المتعاملين على استئجار صناديق بريدية جديدة، وسارع أصحاب الصناديق البريدية إلى تجديد اشتراكاتهم قبيل الموعد المحدد للعرض».

وشملت قائمة الفائزين، متعاملين من كافة الإمارات السبع، حيث فاز من أبوظبي عبد الكريم حسن علي عبدالله العلي، وطلال عفريدي، وعبيد مبارك عبيد المحيربي، ومن العين حسن محمد نور حسن، ومحمد سيف حمد سليمان العامري، ومن دبي شيفاني أجيت كيشينشاند وفاردين إسماعيل إسماعيلي، وسوزانا فارغيز وعبدالله حسن علي حسن، ومن الشارقة نرمين ه. أ. أبوشعبان، ورحمتنيسا موسى أحمد، ومن عجمان سالم سعيد خميس حمود القريني، ومن أم القيوين سلطان محمد أحمد الجسمي، ومن رأس الخيمة مروان محمد أحمد الشحي، وعبدالله محمد أحمد علي التميمي، ومن الفجيرة محمد خالد محمد المعمري، وعيسى راشد محمد الزحمي.