شكرا لقرائتكم خبر عن تحية إلى المرأة بمناسبة يومها العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اليَوْمَ يَوْمُكِ كَيْفَ لا نَسْتَقْبلُ

يَوْمَ الجَمالِ وَأَنْتِ فينا الأَجْمَلُ

يا بِنْتَ يا أُخْتَ الرِّجالِ وَأُمَّهُمْ

يَا زَوْجَةً يَا وَرْدَةً لا تَذْبُلُ

اليَوْمَ يَوْمٌ عالَمِيٌّ حافِلٌ

للِمَرْأَةِ المِعْطاءِ يا مَنْ تَسْأَلُ

كانَتْ تَعيشُ بِلا حقوقٍ والذّي

يَحْيا سَليبَ الحَقِّ فَهْوَ مُزَلْزِلُ

رَفَضَتْ حَياةَ الذُلِّ لَمْ تَقبَلْ بِمَا

فَرَضَ الرِّجالُ وَحَرَّموا أَوْ حَلَّلوُا

قالَتْ: أنا أُمٌّ وأُخْتٌ وَابْنَةٌ

وَبِنا سَعادَةُ كُلِّ حَيٍّ تَكْمُلُ

فَعلامَ تَظْلِمُنا قَوانينُ الوَرَى

وَاَللهُ كَرَّمَنا وَمَرْيَمُ أَوَّلُ

Advertisements

اليَوْمَ يَعْتَرِفُ الجَميعُ بِحَقّ مَنْ

عاشَتْ لِأَثْوابِ الفَضيلَةِ تَغْزِلُ

هِيَ نِصْفُنَا الحَاني الجَميلُ فكَيْف لا

نُعْطي لَهِا يَا قَوْمُ مَا تَسْتَأْهِلُ؟!

ما كُنْتُ يَوْماً ناكِراً لِجَميلِهَا

أَوْ عِشْتُ يَوْماً هَمَّها لا أَحْمِلُ

فَهيَ ابْنَتي وشريكَتي وَهِيَ الّتي

كانَتْ هِيَ الأُمّ الحَنونُ الأمْثَلُ

لِلمرأةِ المِعطاءِ أَحني هَامتي

وَأقولُ: أَنتِ الحاضرُ المستَقبلُ

فَتَحِيَّةً لكِ مِنْ فُؤادٍ مُدْرِكٍ

فَضْلَ اليَدِ البَيْضاءِ حِينَ تُقَبَّلُ

وَإلى النّساءِ جَميعِهِنَّ أَقولُهُا:

أَنْتُنَّ نِصْفُ الكَوْنِ لكِنْ أَجْمَلُ

شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة لندن ٨ مارس ٢٠٢٠