جامعة الشارقة تناقش التعاون مع الشركاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش لقاء علمي في جامعة الشارقة، فرص التعاون وتبادل الخبرات البحثية وإجراء البحوث العلمية التطبيقية مع عدد من الشركاء من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في القطاعات الهندسية والعلمية، وهندسة الحاسوب والمعلوماتية.

حضر اللقاء الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وعدد من عمداء الكليات، ومديري المراكز والمعاهد البحثية.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور حميد مجول النعيمي، بالمشاركين، وأكد أهمية البحث العلمي في تحقيق نهضة الدول وتقدمها.

وستحتفل الجامعة خلال العام بتخريج أولى دفعاتها من الحاصلين على الدكتوراه في عدد من التخصصات الجديدة والمهمة، منها الإدارة الهندسية.

وقال الدكتور معمر بالطيب، إن الجامعة تمتلك الآن بنية تحتية خاصة بالبحث العلمي من مختبرات ومعامل ومكتبات بحثية مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء كافة البحوث العلمية في مختلف التخصصات.

وبدأت بعد ذلك فعاليات اللقاء العلمي الذي قدّم خلاله الدكتور عبدالله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، تعريفاً بالمعاهد والمراكز البحثية في الجامعة، ومنها معهد البحوث للعلوم والهندسة، ومراكز أبحاث المواد المتقدمة، وتحليل البيانات والأمن السيبراني، والطاقة المستدامة وأنظمة الطاقة.

وتناولت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور عبد المجيد مرابطي، بحث فرص التعاون بين الجامعة ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وشركة «إس بي إس» للحلول العلمية في مجال البيئة.

وناقشت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة، فرص التعاون والشراكة البحثية بين الجامعة وشركة بيئة من خلال قطاع إعادة تدوير النفايات، وفرص التعاون مع بلدية الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة بحكومة الشارقة، وكذلك التعاون مع عدد من المراكز المتخصصة منهاKrypto Labs، وشركة Unilever المركز الروسي للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.