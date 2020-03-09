شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة مؤثرة للأطفال الثمانية ضحايا حريق الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيّع عدد كبير من الكويتيين، أمس الأحد، جثامين 8 أطفال من قبيلة عتيبة، فارقوا الحياة في حريق مروع أصاب منزلهم أمس الأول السبت في منطقة صباح الأحمد السكنية في الكويت، وأدى إلى إصابة 4 من إخوتهم نقلوا للعلاج، فيما قدم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، العزاء إلى المواطن سلطان نهار العتيبي والد الأطفال الثمانية.
وحمل المشاركون في التشييع، صناديق الجثامين وقد كتبت عليها أسماء الأطفال الذين توفوا، وتم الذهاب بهم إلى مثواهم الأخير في مقبرة صبحان، وسط حالة من الحزن والأسى عمت أفراد الأسرة المفجوعين بوفاة أطفالهم.
وانتشرت دعوات واسعة منذ ساعات أمس الأحد، الأولى، على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعوة للمشاركة في صلاة الجنازة على جثامين الأطفال الثمانية. وأظهرت مجموعة من الصور، تشييع جثامين الأطفال إلى مثواها الأخير، بحضور غفير للكويتيين إلى مقبرة صبحان، تعبيراً عن حزنهم ومواساتهم للعائلة.
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