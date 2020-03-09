شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من محمد حديد إلى والدته ونساء فلسطين بمناسبة يوم المرأة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الملياردير الأمريكي محمد حديد، والد عارضتى الأزياء العالميتين بيلا وجيجى حديد، رسالة مؤثرة إلى والدته الفلسطينية، ولكافة النساء في فلسطين من المكافحات، وومن يواجهن صعوبات للحصول على لقمة عيشهن.

ونشر حديد صورة لبائعة خضار فلسطينية نائمة من التعب وعلق عليها "هذا المنشور موجه لجميع بائعى الخضار والفواكه، ومعظمهم من النساء، الموجودين في أسواق الخضار والفواكه الفلسطينية، حيث يبيعون الخضراوات الطازجة.. بعد أن يمضوا ساعات فى كل مرة بين وسائل النقل ونقاط التفتيش"



بائعة خضار

وتابع "هم الحرفيون والمزارعون والبائعون والأمهات والجدات وأفضل الطهاة والعمود الفقري لسلسلة الإمداد الغذائية الفلسطينية... بارك الله فى هؤلاء النساء الملهمات الدؤوبات، أبطالنا الفلسطينيون"

وتابع "إلى والدتي خاريا ضاهر والتي تم تشريدها عندما قام يهود من بولندا بإبعادنا عن منزلنا فى صفد، حيث كنت أبلغ من العمر شهر واحد، وعلى ذراع والدتى، أختى ابنة الـ 18 .. وذهبنا إلى مخيم للاجئين في سوريا"

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وأختتم حديد "عانت أمى لإبقائنا أحياء وآمنين.. بارك الله فيها.. أحب الأميرة خيرية ضاهر حديد.. أنت امرأة قوية"

وكان حديد قد احتفل بعيد ميلاد زوجته يولاندا حديد باستعادة ذكرياتهم الأسرية فى صورة تجمعها بالأبناء.

ونشر محمد حديد عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام" اليوم الجمعة، صورة لزوجته يولاندا حديد مع عارضات الأزياء العالميات جيجي وبيلا حديد وشقيقهما أنور حديد منذ طفولتهم، وهنأها بمناسبة عيد ميلادها، وقال: "أسعد عيد ميلاد لك يولاندا حديد أم رائعة .. قائد .. معلم ، أخت وابنة .. كثير من الاحترام والتقدير للإنجازات التي تحققت طوال الحياة .. وكونك هناك لأحبائك. أتمنى لك الصحة والسعادة والحب الدائم".