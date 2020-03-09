كورونا الأحد.. انحسار بالصين وتمدد في إيطاليا ومصر أول وفاة

إسطنبول/ الخليج 365

سجل فيروس كورونا، الأحد، انحسارًا في الصين، بينما تمدد بقوة في إيطاليا، وتسبب بأول حالة وفاة في مصر، وأول إصابات في عدة دول، بينها بلغاريا وبنغلاديش، فيما واصل الزحف في دول أخرى، مخلفًا وفيات وإصابات.

وفي أكبر حصيلة وفيات يومية في إيطاليا، أعلنت السلطات، الأحد، وفاة 133 شخصًا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 366، إضافة إلى 6 آلاف و387 إصابة.

وفرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي على 14 مدينة، هي: مودينا، بارما، بياجينزا، ريغيوإميليا، بيسارو، ريميني، أليساندريا، آستي، نوفارا، فيربانو، فيرسيللي، بادوفا، تريفيسو والبندقية.

ودعا وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، رابطة اللاعبين إلى إيقاف بطولة الدوري المحلي لكرة القدم، حفاظًا على حياة اللاعبين، الحكام، أفراد الجهاز الفني والمشجعين.

وأفادت إيران، الأحد، بتسجيل 49 وفاة و743 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 194 حالة وفاة و6566 إصابة.

وأعلنت الصين تسجيل 27 حالة وفاة و44 إصابة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 آلاف و98 حالة، والإصابات إلى 80 ألفًا و703.

وظهر الفيروس، لأول مرة، بالصين نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، مسجلًا فيها أضخم حصيلة وفيات وإصابات في بلد واحد.

لكن يبدو أن الفيروس ينحسر في الصين، إذ سجلت الأحد 28 حالة وفاة، وقبلها 30 الجمعة، و31 الخميس، و38 الأربعاء.

فيما سجلت القاهرة، الأحد، أول حالة وفاة بالفيروس، وهي لمواطن ألماني (60 عامًا)، وذلك غداة تسجيل 33 إصابة جديدة على متن مركب سياحي جنوبي مصر، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 37.

وقررت إسرائيل، التي سجلت 25 إصابة، إغلاق حدودها البرية مع مصر، بداية من مساء الأحد وحتى إشعار آخر، خوفا من تفشي الفيروس.

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وأعلنت السعودية، الأحد، تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة، بدءًا من الإثنين وحتى إشعار آخر. كما علقت الدروس العلمية والبرامج الدعوية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد.

كما قررت تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف (شرق) مؤقتًا كإجراء احترازي، لأن جميع الحالات المصابة في المملكة، وعددهم 11، كلها من القطيف.

وواصل الفيروس، الأحد، حصد أرواح مصابين، إذ سجلت إسبانيا 7 وفيات، ليرتفع العدد إلى 17، بجانب حوالي 589 إصابة.

وسجل العراق حالة وفاة جديدة و11 إصابة، ليرتفع العدد إلى 6 حالات وفاة و67 إصابة.

وأعلنت البحرين عن 85 إصابة مؤكدة، وسجلت بلغاريا أول 4 إصابات، وأعلنت بنغلاديش عن أول 3 إصابات.

وخشية من تفشي الفيروس، قرر منظمو سباق جولة البحرين لـ"الفورمولا وان" إقامة السباق، المقرر في 22 مارس/آذار الجاري، من دون جمهور.

كما سجل لبنان 4 حالات إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 32 إصابة، وسجلت الجزائر إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 20.

وسجلت روسيا 3 حالات إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 17.

وأصاب الفيروس القاتل، حتى ظهر الأحد، أكثر من 109 آلاف شخص في 104 دول وأقاليم، توفى منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين، إيطاليا، كوريا الجنوبية وإيران.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.