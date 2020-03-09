الصحة تنفي وجود وفيات بكورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الأنباء المتداولة بشأن وجود حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، لافتًا إلى أنها أخبار قديمة منذ سنوات.
وقال متحدث الصحة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تُتداول إشاعات عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، ومنها أخبار قديمة منذ عدة سنوات، ونؤكد أنها لا تمت بصلة إلى فيروس كورونا الجديد، ولا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه. نثق بوعي المجتمع بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية، والتواصل مع ٩٣٧ لأي استفسار عن الفيروس”.
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