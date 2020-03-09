إيقاف تقديم الشيشة والمعسل بجميع أنحاء المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء إحترازي. جاء ذلك إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتا خشية من انتشار فيروس كورونا.

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