شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم والتدريب» تعلّق جميع اختباراتها في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة حتى إشعار آخر في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من يوم غد الاثنين، حيث يشمل القرار الاختبارات التعليمية والمهنية واللغوية.

وجاء قرار رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات كإجراء احترازي وتدابير وقائية أعلنت عنها الجهات المسؤولة.

ويأتي قرار تعليق الاختبارات استمراراً لاهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات، وحرصها على صحتهم وسلامتهم.