شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى 9 دول وإيقاف الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفمصدر مسؤول في وزارة الداخلية عنتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضح المصدر أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى 9دول.

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وأشار إلى أن تلك الدول تضم (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة. واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.