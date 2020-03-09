شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض»: إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة الرياض، اليوم الاثنين، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا في العاصمة الرياض.

وفي سياق متصل، أعلنت أمانة عسير و أمانة الحدود الشمالية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا.

وأوضحت الأمانات الثلاث أن ذلك يأتي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.