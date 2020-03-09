شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض»: إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة الرياض، اليوم الاثنين، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا في العاصمة الرياض.
وفي سياق متصل، أعلنت أمانة عسير و أمانة الحدود الشمالية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا.
وأوضحت الأمانات الثلاث أن ذلك يأتي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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