شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حائل تُفَّعل التعليم عن بُعد من خلال نظام «البلاك بورد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة حائل، اليوم الأحد، صدور توجيه من قبل مدير الجامعة لتفعيل العمل عن بعد من خلال نظام “البلاك بورد”.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن مدير الجامعة وجه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات بتفعيل التعليم عن بُعد في الجامعة من خلال نظام (البلاك بورد) وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.

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ويأتي هذا التوجيه، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، بعد قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة حتى إشعار آخر.