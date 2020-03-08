شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مصابى فيروس كورونا بقطر لـ 15 مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت قطر، مساء اليوم الأحد، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات لـ 15 حالة، و كانت الخطوط الجوية القطرية علقت بالفعل الرحلات الجوية من إيطاليا وإليها.

و كانت قناة "مباشر قطر"، قد قالت فى تقرير بثته، إنه مع تزايد القلق الدولى بشأن انتشار فيروس كورونا فى قطر، أعلن مهرجان قمرة السينمائى عن إلغاء دورته القادمة لعام 2020 والذى كان من المقرر أن يتم انعقاده فى العاصمة القطرية الدوحة، خوفًا على صحة وسلامة ضيوف وشركاء المهرجان، مشيراً إلى أن قرار الغاء المهرجان ‏جاء بناءً على ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى قطر، وتدنى مستوى الخدمات الصحية والوقائية.

Advertisements

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تفشى فيروس "كورونا" الفتاك فى قطر، يقابل بنوع من الخداع والكذب من المسيطريين على مقاليد الأمور فى الدوحة، وتابع "تميم يعمل دائماً على إخفاء الأعداد الحقيقية المصابة بفيروس كورونا رغم أنه تفشى بكثرة إلا أن وزارة الصحة القطرية لم تعلن إلا عن 12 حالة فقط".

ولفت تقرير "مباشر قطر"، إلى إلغاء قطر لعدد من الفاعليات لا يأتى على خلفية حرصها على حياة المواطنين، بل من أجل إخفاء الوضع الصحى المتردى فى البلاد بعيداً عن وسائل الإعلام، كما يأتى أيضاً كنتيجة لعدم اتخاذ نظام تميم بن حمد قرارات حاسمة بإغلاق حدوها مع حليفتها إيران التى أصبحت بؤرة موبوءة لتفشى المرض فى المنطقة، وتجدر الإشارة إلى أن نظام الحمدين حول قبلته صوب طهران ونظام الملالى أملا فى دعم زائف من جانب الملالى الذين استنزفوا ولا يزالون ثروة الشعب القطري.