شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يستهدف الميليشيات الإرهابية الموالية لتركيا فى مطار معيتيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المسئول الإعلامى بقوة عمليات اجدابيا التابعة للجيش الليبى عقيلة الصابر، أن قوات الجيش استهدفت مخازن السلاح، وغرفة عمليات مشتركة، داخل مطار معيتيقة وسط العاصمة الليبية طرابلس، وأكدت المصادر فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد، استهداف غرفة عمليات مشتركة تضم مرتزقة سوريين ومستشارين أتراك فى قاعدة معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، كما استهدفت قوات الجيش مخازن للسلاح فى مطار معيتيقة بضاحية جنزور فى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال، إن مدفعية الجيش الليبى استهدفت غرفة عمليات مشتركة، بين الضباط الأتراك المرتزقة الموالين لهم والمليشيات الليبية.

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وأضاف الصابر، أن "الاستهداف تم بعد ورود معلومات مؤكدة عن أن المليشيات المسلحة تجهز لعمل إرهابى ضد المدنيين فى طرابلس، فبادرت قوات الجيش الوطنى الليبية بعملية استباقية حطمت من خلالها أسلحة وطيارات مسيرة كانت مجهزة لشن العدوان.

وكان المرصد السورى، قد أعلن يوم أمس السبت، عن ارتفاع عدد القتلى فى صفوف المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم أنقرة لليبيا إلى 117 قتيلا، موضحا أن قتلى المرتزقة السوريين فى ليبيا سقطوا خلال الاشتباكات الدائرة على محور صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب المطار ومحور مشرع الهضبة.