شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد يتواصل مع مدير عام منظمة الصحة العالمية للاطلاع على مستجدات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، أنه تواصل مع الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية للاطلاع على آخر المستجدات حول انتشار" فيروس كورونا المستجد".

وكتب بن زايد عبر حسابه على "تويتر"، اليوم، "اطلعت من الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية - خلال اتصال هاتفي - على آخر المستجدات حول انتشار" فيروس كورونا المستجد" والجهود الدولية المبذولة لاحتوائه..وأكدت استعداد دولة الإمارات الدائم للتعاون ودعم المنظمة في مكافحة الفيروس."



محمد بن زايد على تويتر

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وكان بن زايد قد وجه رسالة للمرأة الإماراتية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، قائلا:" تحية للمرأة في الإمارات التي تعد نموذجا عالميا وركنا أساسيا من قصة بناء دولتنا".

وقال الشيخ محمد بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"في اليوم العالمي للمرأة.. نحتفي بها تكريما لانجازاتها وعطاءاتها وتعزيزا لحقوقها وتأكيدا على مواصلتنا دعمها وتمكينها ..وتحية للمرأة في الإمارات التي تعد نموذجا عالميا وركنا أساسيا من قصة بناء دولتنا ونجاح مسيرتها وتقدمها. كل عام وكل نساء العالم بخير".

ويحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمى للمرأة، الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ونضالهم وتضحياتهم.